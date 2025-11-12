이철우 경북지사 "경주APEC 성공, 제조업 넘어 관광산업 새로운 성장축 육성해야"

중앙지방협력회의 참석

정부 적극 지원 있어야

12일 대통령실 자유홀에서 열린 제9회 중앙지방협력회의에 참석한 이철우 경북도지사는 "이번 APEC 정상회의는 중앙정부와 지방정부가 힘을 합쳐 만든 성공적인 협력 사례로, 오늘 회의 주제와도 완전히 맞닿아 있다"며 "이번 회의가 국제적으로 중요한 외교 무대였고, 정상회담이 열린 경주박물관에는 하루 4시간씩 대기 행렬이 이어질 만큼 세계인의 관심이 집중됐다"고 말했다.

이 지사는 또한 "정상회의장에는 3000명 이상이 방문했고, 이후 정상회담이 진행된 회의장을 보존하고 활용하는 방안을 검토 중"이라며 "이번 APEC 개최 성과를 일회성으로 끝내지 않고, '포스트 APEC'을 준비해 새로운 지역 발전 전략으로 이어가야 한다"고 말했다.

특히 이 지사는 향후 '경북 경주 APEC' 성과를 이어가기 위해서는 "우리나라가 제조업 중심의 산업구조를 넘어, 관광산업을 새로운 성장축으로 육성해야 한다"면서 "지방의 관광 수용 태세가 아직 부족한 만큼, 숙박·리조트·놀이시설 등 인프라 확충을 체계적으로 추진해야 한다"고 말했다.

이어 "관광산업 활성화를 위해 경북도 차원의 정책 연구와 지원을 강화하겠다"며 "포스트 APEC 전략을 통해 미래세대까지 이어질 수 있도록 정부의 적극적인 관심과 지원이 필요하다"고 강조했다.

이번 APEC 정상회의를 통해 글로벌 교류의 중심지로 부상한 경북도는 앞으로 중앙정부와의 협력을 바탕으로 지역의 관광·문화·경제 전반을 아우르는 '포스트 APEC' 전략을 본격 확산해 경북의 지속 가능한 발전 기반을 다지는 데 행정 역량을 집중할 계획이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



