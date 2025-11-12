제30회 농업인의 날, 영암서 성황리 개최

농업인 1천500여 명 참여

제 30회 농업인의 날 기념행사에 참석한 우승희 군수(가운데)와 김영록 전남도지사(왼쪽)가 함께 김밥 퍼포먼스 펼치고 있다. 영암군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영암군이 농업인들의 노고를 격려하고 지역 농산물의 우수성을 알리는 뜻깊은 축제의 장을 열었다.

군은 지난 11일 영암군체육관에서 '제30회 농업인의 날 기념행사'를 1,500여 명의 농업인 단체 및 주민이 참석한 가운데 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 농업인의 화합과 자긍심을 높이고, 지역 대표 농산물인 '영암 쌀'의 우수성과 풍미를 홍보하기 위해 마련됐다.

행사는 1부 기념식과 2부 '농업인 한마당'으로 진행됐다. 1부에서는 '위대한 전남 농업인'을 주제로 한 영상 상영과 함께 농업발전 유공자 시상식이 열렸다.

유통·가공 분야에서는 김의준 농업회사법인 ㈜담아 이사가, 농업발전 유공자로는 서윤호 (사)한국 후계농업경영인 전남연합회 부회장과 양상현 (사)대한양계협회 전남도지회 영암지부장이 수상의 영예를 안았다.

특히 올해 행사는 '쌀 폐 스타'와 연계 개최돼 풍성함을 더했다. 현장에서는 '명품 영암 쌀 김밥 말이 시연회', '떡메치기·가래떡 만들기', '쌀 시식 존' 등 체험 행사가 운영돼 관람객들의 큰 호응을 얻었다.

이어진 2부 '농업인 한마당'에서는 농업인과 군민들이 직접 무대에 올라 노래 실력을 뽐냈으며, 초청 가수 공연과 경품 추첨으로 행사의 열기가 절정에 달했다. 지역 농업인 단체가 행사 준비와 운영에 참여해 농업인의 단합과 지역 공동체의 힘을 보여준 자리로 평가됐다.

우승희 영암군수는 "제30회 농업인의 날을 영암에서 함께 맞이하게 되어 뜻깊다"며 "농업과 농촌을 지켜온 농업인 여러분의 헌신에 감사드린다. 앞으로도 농업인의 자긍심을 높이고 지속 가능한 농업 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





