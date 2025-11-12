본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

테슬라코리아 "감독형 FSD 곧 한국 출시"

우수연기자

입력2025.11.12 17:07

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

테슬라코리아 엑스 계정에 글 올려
유럽·중국·일본서도 준비중

테슬라코리아가 고도화된 운전자보조시스템인 '감독형 풀셀프드라이빙(FSD Supervised)'을 한국 시장에 곧 출시하겠다고 12일 밝혔다.


이날 테슬라코리아는 공식 엑스(옛 트위터) 계정에 "FSD 감독형, 다음 목적지는 한국. 곧 출시"라는 내용의 짧은 게시물을 게재했다.

글과 함께 국내 도로 등에서 FSD 감독형을 통해 시범 자율주행하는 것으로 추정되는 테슬라 차량의 주행 모습을 담은 영상도 올렸다. 운전자가 핸들에서 손을 뗀 채로 차량이 스스로 차선을 바꾸고, 주차하는 모습이 담겼다.


테슬라는 FSD를 북미 소비자를 중심으로 베타 테스트를 거쳐 지난해 7월 감독형 FSD를 미국 일반 소비자에게 배포했다. 차량이 독자적으로 가속·제동·핸들링 결정을 내릴 수 있지만 운전자의 지속적 감독이 이뤄져야 한다는 점을 강조하기 위해 감독형이라는 명칭이 붙었다.


테슬라는 2024년 말 유럽과 중국에서 FSD를 출시하겠다는 계획을 내놓고, 인증 단계에 있다. 테슬라의 FSD는 현재 미국 등 북미를 중심으로 이용할 수 있으며, 최근 일본에서도 FSD 시험 주행에 돌입했다.

테슬라 차량이 FSD를 이용해 미국 캘리포니아의 한 도로를 달리는 모습. 로이터/연합뉴스 제공

테슬라 차량이 FSD를 이용해 미국 캘리포니아의 한 도로를 달리는 모습. 로이터/연합뉴스 제공

AD
원본보기 아이콘




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日 "한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

하얀 얼음 밑 초록 생명들…북극 땅서 처음 생태계 확인

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

배우자 자녀→세대원… 재혼가정 가족관계 표기 바뀐다

새로운 이슈 보기