◇실장급 승진
▲대변인 현수엽 ▲기획조정실장 임호근 ▲의료개혁추진단장 손영래
◇실장급 전보
▲보건의료정책실장 정경실
조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
[인사]보건복지부
2025년 11월 12일(수)
