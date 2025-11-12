AI 유입 철통 방어… 양산시, 거점소독시설 24시간 가동 등 방역 총력

최근 경기도 화성 육용종계 농장, 전남 영암, 충남 천안 야생조류 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확진에 따라 전국적인 확산 우려가 가중됨에 따라 양산시가 방역 총력 대응에 나섰다.

그동안 시는 고병원성 AI의 지역 내 유입을 차단하기 위해 철새도래지 출입금지, 가금농장 방사사육 금지 등 총 11건의 행정명령을 지난 9월 22일부터 시행해왔다.

더불어 고병원성 AI 특별방역대책과 밀집단지 맞춤형 방역관리방안을 마련해 방역 대응체계를 강화했다.

주요 방역 조치는 ▲방역대책 상황실 운영 24시간 비상체계 유지 ▲거점소독시설·이동통제초소를 통한 축산차량 통제·소독 ▲AI 현장점검반과 가금농장 전담관 지정·운영 ▲양산기장축협 등 방역관계기관 협력체계 구축 ▲AI 정기검사와 예찰활동 강화 ▲철새도래지 출입통제·소독 ▲방역전략지도를 활용한 가용자원 총동원 소독 등이다.

특히 시는 지난 10월 29일부터는 '양산시 AI 방역대책본부'를 구성해 AI 방역에 총력 대응하고 있으며, 11월 7일 '고병원성 AI 위험주의보' 발령과 전국 일제 집중 소독주간 운영에 따라 8일부터 21일까지 2주간 밀집단지 등 취약지역을 중심으로 소독을 강화하고 있다.

양산시 관계자는 "11월부터 본격적으로 겨울철새가 도래하고 있고 가금농장과 야생조류에서 고병원성 AI 발생 사례가 증가하고 있는 상황"이라며 "가금농장과 관련 시설 등에서는 경각심을 갖고 소독과 출입 통제, 사육가금 예찰과 AI 의심 가축 발견 즉시 신고 등 차단방역에 만전을 기해 달라"고 당부했다.





