2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 경남 창원용호고등학교 3학년 7반 담임교사가 자신의 캐릭터 스티커를 붙인 봉투에 담은 수능 응원 간식과 수험생 유의사항 안내문을 건넸다. 이세령 기자
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"한국인들 너무 많이 갔나"…관광객 몰려오자 출국... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"우리 반의 저력을 믿어" … 수능 D-1, 선생님 마음
2025년 11월 12일(수)
2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 경남 창원용호고등학교 3학년 7반 담임교사가 자신의 캐릭터 스티커를 붙인 봉투에 담은 수능 응원 간식과 수험생 유의사항 안내문을 건넸다. 이세령 기자
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
압수된 비트코인만 9조…월세 3000만원 살며 사치 부리더니 결국
"6만원 뷔페, 8000원에 먹는 법"…SNS 난리난 5성급 호텔 뷔페, 무슨 일
"한국인 아니지?" 한 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담 아래서 용변 본 남녀
어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"
욕실 청소에 락스와 같이 쓰면 절대 안돼…전문가 경고한 '이것'
"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다
"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀
'8억 인공 복근' 자랑한 인플루언서…"건강에 치명적" 전문가 경고
바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관
"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산