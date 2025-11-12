"우리 반의 저력을 믿어" … 수능 D-1, 선생님 마음

2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 경남 창원용호고등학교 3학년 7반 담임교사가 자신의 캐릭터 스티커를 붙인 봉투에 담은 수능 응원 간식과 수험생 유의사항 안내문을 건넸다. 이세령 기자

