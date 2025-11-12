"처음부터 원점에서 다시"… 한화오션, ‘안전 혁신 선포식’ 개최

제도·시스템·사람 중심… ‘20대 안전 혁신 과제’ 추진

한화오션(대표이사 김희철)은 12일 오전 거제사업장에서 '안전 혁신 선포식'을 열고, 안전관리 체계의 근본적 혁신을 위한 대대적인 변화를 선언했다.

한화오션이 ‘안전 혁신 선포식’을 개최하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 선포식에는 김희철 대표이사를 비롯해 임직원과 협력사 대표 등이 참석, 기존 관행에서 벗어나 안전 관련 전반을 '리셋(Re-Set)'하고 '리스타트(Re-Start)'하겠다는 의지를 함께 다졌다.

한화오션은 이번 선포를 계기로 제도·시스템·사람에 걸친 '20대 안전 혁신 과제'를 본격 추진하며, 전 임직원과 협력사가 함께 참여하는 실천 중심의 안전경영을 강화할 방침이다.

제도 혁신 부문에서는 △안전 준수 동기부여 방안과 KPI(핵심성과지표) 연계 강화 △협력사 안전관리 고도화 △형식적 제도와 절차의 과감한 폐지 등을 통해 실효성 중심의 운영체계를 확립한다.

시스템 혁신 분야에서는 중대재해 예방 프로세스인 'Safe Guard 119'를 중심으로 △안전제도 실행 책임제 운용 △모바일 안전관리 체계 구축 △사고조사 고도화 등을 추진해 반복 사고 근절과 예방 시스템 고도화에 나선다.

사람 중심 혁신은 △직급·기능별 안전역량 강화 △외국인·협력사 대상 교육 확대 △노사 공동 안전혁신 추진 등을 골자로, 조직 전반의 안전문화 내재화를 목표로 한다.

한화오션은 또 노르웨이 DNV社의 ISRS(국제 안전경영시스템 정량평가) 등급 상향을 위해 지속적으로 개선 노력을 이어가며, 2030년까지 제조업 최고 수준의 안전등급 달성을 목표로 하고 있다.

이날 행사에서는 임직원과 협력사 구성원 전원이 직접 '안전 다짐문'을 작성, 이를 모은 '3만개의 다짐' 조형물을 제작해 매일 현장에서 안전 혁신의 의지를 되새길 수 있도록 활용할 예정이다.

김희철 대표이사는 "이제는 우리의 가슴 깊은 곳에 남아 있는 안전 불감증과 타협의 관성을 버려야 할 때"라며 "안전을 처음부터 원점에서 다시 확인하고, 그 혁신의 걸음이 반드시 현장까지 이어질 수 있도록 대표이사로서 모든 책임을 지겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



