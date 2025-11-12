본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산보훈청, 권오을 국가보훈부 장관과 소통 간담회 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.12 12:01

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산지방보훈청(청장 이남일)은 지난 11일 청사 내 박재혁실에서 권오을 국가보훈부 장관이 직원들과 소통 간담회를 가졌다.

부산보훈청이 권오을 국가보훈부 장관과 소통 간담회를 갖고 기념촬영하고 있다. 부산보훈청 제공

부산보훈청이 권오을 국가보훈부 장관과 소통 간담회를 갖고 기념촬영하고 있다. 부산보훈청 제공

AD
원본보기 아이콘

이 간담회는 현장 중심 보훈행정 추진을 위해 장관이 직접 지방청을 방문, 직원들의 의견을 청취하고 애로사항을 듣기 위해 마련됐다.


간담회에는 새내기 공무원부터 부산지방보훈청장까지 다양한 직급의 직원들이 참여해, 평소 업무 중 느꼈던 점과 보훈행정 발전 방안에 대해 허심탄회하게 의견을 나누는 시간을 가졌다.

부산지방보훈청 관계자는 "장관님께서 직접 직원들의 이야기를 듣고 격려해 주셔서 큰 힘이 되었다"며, "앞으로도 국민이 체감할 수 있는 보훈행정을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"믿을 건 학군지"…100주만에 반등한 지방 아파트, 교육 1번지가 주도[부동산AtoZ] "믿을 건 학군지"…100주만에 반등한 지방 아파트,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

'8억 인공 복근' 자랑한 인플루언서…"건강에 치명적" 전문가 경고

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기