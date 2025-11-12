부산보훈청, 권오을 국가보훈부 장관과 소통 간담회 개최

부산지방보훈청(청장 이남일)은 지난 11일 청사 내 박재혁실에서 권오을 국가보훈부 장관이 직원들과 소통 간담회를 가졌다.

이 간담회는 현장 중심 보훈행정 추진을 위해 장관이 직접 지방청을 방문, 직원들의 의견을 청취하고 애로사항을 듣기 위해 마련됐다.

간담회에는 새내기 공무원부터 부산지방보훈청장까지 다양한 직급의 직원들이 참여해, 평소 업무 중 느꼈던 점과 보훈행정 발전 방안에 대해 허심탄회하게 의견을 나누는 시간을 가졌다.

부산지방보훈청 관계자는 "장관님께서 직접 직원들의 이야기를 듣고 격려해 주셔서 큰 힘이 되었다"며, "앞으로도 국민이 체감할 수 있는 보훈행정을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



