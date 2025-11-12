본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

여수시 '2030 자원회수시설 건립사업' 예타 면제 확정

호남취재본부 허선식기자

입력2025.11.12 12:07

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

친환경 자원회수시설 건립 기반 마련

전남 여수시는 기획재정부 재정사업평가위원회 심의를 거쳐 '2030 자원회수시설 건립사업'이 예비타당성조사(예타) 면제 대상으로 지난 11일 최종 확정됐다고 밝혔다.


이번 예타 면제 선정으로 여수시는 2030년 생활폐기물 직매립 전면 금지에 선제 대응하며 노후 폐기물처리시설을 대체할 친환경 자원회수시설 건립을 본격 추진할 수 있는 기반을 마련했다.

여수시 도시형폐기물 종합처리시설(소각시설) 전경. 여수시 제공

여수시 도시형폐기물 종합처리시설(소각시설) 전경. 여수시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 2021년부터 단계적으로 사업을 준비해 왔으며 이번 선정을 계기로 안정적인 생활폐기물 처리체계 구축을 위한 사업 추진에 한층 속도를 낼 계획이다.

현재 여수시 도시형폐기물 종합처리시설은 2010년 가동 이후 15년이 지나면서 1일 100톤 소각시설, 1일 90톤 음식물처리시설, 1일 55톤 바이오가스화시설, 1일 30톤 재활용선별시설 등 대부분의 설비가 노후화돼 시설 효율이 저하된 상태다.


시는 앞으로 공공투자관리센터의 제안서 적격성 조사를 통해 적정 사업규모와 사업비, 사업방식 등을 확정하고 지방재정 투자심사 등 후속 행정절차를 신속히 추진해 2030년 준공을 목표로 사업을 진행할 방침이다.


새롭게 설치될 자원회수시설은 1일 350톤 소각시설, 1일 150톤 음식물처리시설(통합바이오가스화시설), 1일 30톤 재활용선별시설 규모의 폐기물 종합처리시설로 조성될 예정이다.

시 관계자는 "이번 예비타당성조사 면제는 여수시 자원순환 체계 혁신의 중요한 전환점이 될 것이다"며 "환경성과 주민 수용성을 모두 고려한 친환경 통합자원회수시설을 조성하겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"믿을 건 학군지"…100주만에 반등한 지방 아파트, 교육 1번지가 주도[부동산AtoZ] "믿을 건 학군지"…100주만에 반등한 지방 아파트,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

'8억 인공 복근' 자랑한 인플루언서…"건강에 치명적" 전문가 경고

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기