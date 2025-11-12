KB골든라이프케어, 고객 맞춤형 통합케어시스템 구축

KB라이프의 시니어 전문 요양 자회사 KB골든라이프케어가 입소자 중심의 맞춤형 서비스를 강화하고 운영 효율성을 획기적으로 개선하기 위해 자체 개발한 고객 맞춤형 '통합케어시스템'을 구축했다고 12일 밝혔다.

이번 시스템은 시니어 케어 계획 수립부터 실행, 기록, 모니터링에 이르는 전 과정을 하나의 통합된 체계로 연결하는 디지털 기반 플랫폼이다. 기존의 분절된 업무 흐름에서 탈피해 데이터를 기반으로 입소자 개개인의 상태와 특성에 최적화된 1대 1 맞춤형 케어 서비스 제공이 가능하다.

KB라이프 본사. KB라이프 AD 원본보기 아이콘

PC와 모바일 기반의 종사자 기록 시스템, 근무 매칭 자동화 시스템, 요양보호사 전용 애플리케이션, 보호자 전용 앱 등으로 구성돼 다양한 디지털 환경에서 유기적인 관리가 가능하다. 현장 요양보호사는 간편한 기록 시스템을 통해 입소자와의 대면 케어에 더 많은 시간을 집중할 수 있게 됐다. 이를 통해 직접 케어 비율이 대폭 향상될 것으로 기대된다.

보호자를 위한 전용 앱도 함께 도입해 입소자의 건강 정보, 건강관리 내역, 프로그램 참여 현황, 생활 사진 등을 실시간으로 확인할 수 있다. 외출·외박 신청, 면회 예약, 케어 관리자와 실시간 상담 등 양방향 소통 기능을 통해 입소자 가족의 신뢰도를 높였다.

KB골든라이프케어 관계자는 "이번 통합케어시스템은 단순한 IT 시스템을 넘어 시니어의 삶의 질을 실질적으로 향상시키기 위한 디지털 기반의 요양서비스 혁신"이라며 "앞으로도 KB골든라이프케어는 입소자 개별 상황에 맞춘 세심한 케어를 제공해 고객의 풍요롭고 행복한 삶을 지켜주겠다"고 말했다.

한편, KB골든라이프케어는 2025년 '은평 빌리지', '광교 빌리지'를 개소했다. 이달 말 서울 강동구에 신규 요양시설 '강동 빌리지'를 개관할 예정이다. 이번 통합시스템은 '빌리지' 요양시설 5개소, '데이케어센터' 5개소에 적용되어 입소자와 보호자를 위해 세심한 케어를 이어나갈 계획이다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>