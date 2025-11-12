2025년 거창관광 공모전 숏폼 영상 6점 최종 선정

대표 관광지 9경 담은 수상작

관광 홍보에 적극 활용



경남 거창군은 지난 6월부터 9월까지 진행한 '2025년 거창관광 공모전' 숏폼영상 부문 6점을 최종 수상작으로 선정했다고 12일 밝혔다.

이번 공모전은 ▲잘 알려지지 않은 숨은 관광지와 맛집, 숙박, 체험 등을 포함한 가족 등 5인 이하 단체, 1박 2일 이상 추천코스를 내용으로 한 '숨겨진 거창 여행코스' 부문과, ▲거창 대표 관광지 9경을 60초 영상에 담아 힐링의 명소로 표현한 '숏폼 영상' 부문으로 나뉘어 진행됐다.

심사 결과, '숨겨진 거창 여행코스' 부문은 기존 관광지와 음식점 위주의 평이한 코스라는 평가로 수상작이 선정되지 않았으며, 숏폼영상은 1차 심사를 거친 9개 작품을 대상으로 2차 온라인 투표를 실시해, 합산 점수가 높은 순으로 최우수 1점, 우수 2점, 장려 3점 총 6점의 수상작을 최종 선정했다.

수상작은 ▲최우수상「거창, 마음을 담다」▲우수상「오감 만족! 거창 9경」,「거창 여행코스 BEST 9」▲장려상 「거창한 거창, 9경 오세요」, 「여긴 무조건 가세요! 경남 명소 거창 9경 베스트 모음」, 「신비로움과 아름다움이 공존하는 곳, 거창 9경」이다.

선정된 영상들은 거창의 대표 관광지인 9경을 60초 안에 모두 담아, 짧은 영상만으로도 방문 욕구를 자극하고, '힐링 관광지 거창'의 매력을 생동감 있게 표현했다는 평을 받았다.

한편 거창군은 이번 수상작 6점을 거창관광 인스타그램, 유튜브, 거창군 누리집 등 홍보 채널에 게재하고, 향후 각종 행사나 축제 시에도 다양하게 활용해 관광 홍보 효과를 극대화할 계획이다.





