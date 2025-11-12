섬박람회 D-300 기념, 섬 사진 전시회 여수 곳곳에

스마트폰 사진 공모전 당선작 23점 전시



2026여수세계섬박람회조직위(이하 '조직위')는 섬박람회 개막 D-300일을 기념해 여수 곳곳에서 '섬愛시선' 사진 전시회를 개최한다.

이번 전시에서는 최근 조직위가 진행한 스마트폰 사진 공모전을 통해 선정된 23점의 우수 작품을 선보인다.

섬박람회 개막 D-300일을 기념해 여수 곳곳에서 '섬愛시선' 사진 전시회를 개최하고 있다. 여수섬박람회조직위 제공 AD 원본보기 아이콘

현재 전시는 여수엑스포역과 이순신광장에서 진행 중이며. 오는 17일부터는 여수공항으로 확대되어 23일까지 운영될 예정이다.

조직위 관계자는 "관람객이 섬박람회 성공 개최를 응원하는 메시지를 남길 수 있는 공간도 마련했다."며 "시민들의 기대와 염원을 함께 모을 계획이다."고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>