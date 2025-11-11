본문 바로가기
삼성액티브운용, KoAct 미국바이오헬스케어액티브 상장

박형수기자

2025.11.11

삼성액티브자산운용은 기술력을 보유한 미국 바이오헬스케어 기업을 선별해 투자하는 'KoAct 미국바이오헬스케어 액티브' ETF를 새롭게 상장한다고 11일 밝혔다. 액티브 ETF 중에서 미국 바이오헬스케어 기업에 투자하는 상품으로는 국내 최초다.


KoAct 미국바이오헬스케어액티브는 순자산 3000억원 규모로 성장하며 국내 대표 바이오 ETF로 자리잡은 KoAct 바이오헬스케어액티브의 미국 버전이다. ETF는 글로벌 혁신 치료제와 의료기기 산업을 이끌고 있는 미국 바이오헬스케어 기업을 적극 발굴해 투자한다.

인수에 집중하는 빅파마보다 유망한 신약개발 파이프라인을 보유해 인수합병(M&A) 가능성이 큰 중견 바이오헬스케어 기업에 투자해 비교지수 대비 초과 성과를 추구한다. 최근 5년간 대다수 혁신 치료제는 중견·중소형 바이오 기업에서 개발됐으며 이러한 흐름이 이어질 것으로 전망되기 때문이다.


액티브 운용의 특성상 인공지능(AI) 기술과 시너지를 내면서 급부상하는 유망 기업을 발빠르게 편입할 수 있다는 것도 장점이다. 글로벌 AI 헬스케어 시장은 2025년 현재 약 380억달러 규모에서 2034년까지 약 6742억달러 규모로 성장할 것으로 전망했다. AI를 활용해 데이터 플랫폼, 바이오마커 기술 등 이미 다양한 바이오헬스케어 분야가 발전하고 있다.


앞으로는 빠르고 정확한 진단뿐 아니라 신약개발, 바이오 로봇 분야까지 AI 헬스케어 시장이 더욱 확장할 것으로 전망된다. KoAct 미국바이오헬스케어액티브는 이처럼 AI와 융합으로 새롭게 등장하는 바이오 기업에 신속하게 투자할 예정이다.

조한긷 삼성액티브자산운용 매니저는 "혁신 치료제와 의료기기를 주도하는 미국 바이오헬스케어 시장은 유망 기업에 신속하게 투자할 수 있는 액티브 운용이 더 유리하다"고 말했다. 이어 "임상 성공 가능성, 자본 조달 능력, 기술 경쟁력, 시장성 등을 다양하게 검토하고 미국 바이오헬스케어 기업들의 경영진과 1대1 온라인·오프라인 회의를 통해 알파 종목들을 적극 발굴해 나갈 예정"이라고 덧붙다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr


