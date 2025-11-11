본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

공연·전시

흔들리는 시간·이미지 속 생명력...홍우진 작가 '날개짓'展

서믿음기자

입력2025.11.11 10:58

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

마포구 컷더케이크 전시
11월22일까지

회화의 방법론과 내용의 긴밀한 관계에 주목하며, 동시대의 두터운 시간과 감각의 표현 방법에 골몰해온 홍우진 작가의 개인전 'Wingbeat'가 서울 마포구 컷더케이크에서 전시되고 있다. '날개짓'을 뜻하는 제목처럼, 전시는 미세한 감각의 떨림이 어떻게 시간과 이미지의 층위를 흔들어 놓는지를 탐구한다.

홍주진 작가의 개인전 'Wingbeat' 전시 포스터. 컷더케이크 제공

홍주진 작가의 개인전 'Wingbeat' 전시 포스터. 컷더케이크 제공

AD
원본보기 아이콘

작가는 산속에서 바다의 파도 소리를 들었던 경험에서 출발해, 서로 다른 감각이 겹쳐드는 착각의 순간을 회화로 확장한다. 나뭇잎이 스치는 소리가 과거의 바다와 디지털 이미지, 미래의 기억을 동시에 불러오는 그 경험은, 하나의 장면이 여러 시간대를 품는 감각의 통로로 변모한다.


'산 속에서 바다 소리를 듣기' 연작에서 홍우진은 한지를 겹치고 분리하며, 먹과 채색이 스며든 표면 위에 시간의 흔적을 아로새긴다. 이 과정에서 형상은 지워지지만 잔상은 은은히 남아, 과거와 현재가 뒤섞인 '살아 있는 피부'로 회화의 표면이 변화한 결과를 관람객에게 내보인다.

이번 전시 제목작 'Wingbeat'는 이런 회화적 탐구를 공간 설치로 확장한 프로젝트다. 작가는 한지에 왁스를 더해 반투명한 껍질의 질감을 구현하고, 해체된 이미지 조각들을 공중에 띄워 날갯짓하듯 진동하는 장면을 연출한다. 회화는 더 이상 정지된 화면이 아니라, 빛과 그림자, 물질과 비물질이 교차하는 살아 있는 존재로 호흡한다.


홍우진은 이전 작업 '건져 올리기', '기억하기 위한 제스처', '부메랑' 등에서 디지털 이미지의 층위를 해체하며 '되돌아오는 이미지'의 구조를 탐구해왔다. 이러한 해체와 순환의 개념을 한층 심화시켜, 이미지가 벗겨지고 덧입혀지며 새로운 감각으로 되살아나는 회화의 현재를 제시한다.


전시는 사라진 감각을 다시 불러내는 '이미지의 날갯짓'을 통해, 회화가 여전히 살아 움직이는 생명체임을 보여준다. 관람자는 그 미세한 떨림 속에서 '산속의 파도'를 듣고, '이미지의 숨결'을 느낄 수 있다. 전시는 오는 11월22일까지 이어진다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업들 앞다퉈 무료 서비스 확대하는 이 나라 한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"아기사자가 직접 깨워드려요" 中 리조트 이색 모닝콜 서비스

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

삼성·애플 "이 길이 아닌가봐"…초슬림에서 폴더블로 작전 선회

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

새로운 이슈 보기