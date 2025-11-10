본문 바로가기
"부유층 주식 호황, 저소득 생활비 절약"… 美 빈부 격차 경고한 '이 사람'

김현정기자

입력2025.11.10 19:34

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 FT 인터뷰

미국 내 빈부 격차가 미국 경기 하강을 초래할 것이라는 경고가 나왔다. 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 파이낸셜타임스(FT)와 한 인터뷰에서 전한 말이다.


9일(현지시각) 파이낸셜타임스에 따르면 윌리엄스 총재는 "생활비와 주거비 부담이 커지면서 저소득층과 중산층 가구가 월급에서 월급으로 버티는 상황에 놓여있다"며 "이들의 구매력 약화가 소비와 경기 신뢰를 흔들 수 있다"고 밝혔다.

(기사와 상관없는 자료사진입니다.) 연합뉴스

(기사와 상관없는 자료사진입니다.) 연합뉴스

윌리엄스 총재는 연방공개시장위원회(FOMC) 부의장을 겸하고 있으며, 그의 발언은 연준이 12월 기준금리 추가 인하 여부를 저울질하는 가운데 나왔다.


저소득층과 중간 소득층 가계가 (경제적으로) 감당할 수 있는 능력 측면에서 일정한 제약에 직면해 있다는 증거가 많지만, 미국의 부유층은 주식 시장 호황의 혜택을 누리고 있다는 지적이다. 윌리엄스 총재는 "소비자 신뢰가 흔들릴 수 있으며, 현재의 소비 증가세도 생각보다 견고하지 않을 수 있다"고 지적했다.


윌리엄스 총재는 이런 빈부 격차를 고려해 금리인하 여부를 결정할 의사도 내비쳤다. 그는 미국 가계의 이같은 '분리된' 행태가 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 달 금리인하 여부를 결정하는 요인이 될 수 있음을 시사했다.

그는 댈러스 연준의 로리 로건 총재가 제기한 '기준금리를 초단기 자금조달 시장(레포 시장)에 연동해 실제 시장금리 변동을 더 신속히 반영하자'는 제안에 반대 입장을 분명히 했다. 윌리엄스 총재는 "여러 차례 논의 끝에 연방기금금리를 정책금리로 유지하기로 한 결정은 여전히 유효하다"고 강조했다.


존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재. 로이터 연합뉴스

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재. 로이터 연합뉴스

이어 "빈부격차 심화와 고금리 부담이 경기 둔화를 초래할 수 있다"며 "정책당국은 물가 안정뿐 아니라 포용적 성장을 함께 고려해야 한다"고 했다.


연준은 다음 달 9~10일 올해 마지막으로 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열고 금리를 결정한다. 연준은 지난 9월에 이어 지난달 29일 기준금리를 0.25%포인트씩 2회 연속 인하했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
