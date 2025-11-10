"부유층 주식 호황, 저소득 생활비 절약"… 美 빈부 격차 경고한 '이 사람'

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 FT 인터뷰

미국 내 빈부 격차가 미국 경기 하강을 초래할 것이라는 경고가 나왔다. 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 파이낸셜타임스(FT)와 한 인터뷰에서 전한 말이다.

9일(현지시각) 파이낸셜타임스에 따르면 윌리엄스 총재는 "생활비와 주거비 부담이 커지면서 저소득층과 중산층 가구가 월급에서 월급으로 버티는 상황에 놓여있다"며 "이들의 구매력 약화가 소비와 경기 신뢰를 흔들 수 있다"고 밝혔다.

(기사와 상관없는 자료사진입니다.) 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

윌리엄스 총재는 연방공개시장위원회(FOMC) 부의장을 겸하고 있으며, 그의 발언은 연준이 12월 기준금리 추가 인하 여부를 저울질하는 가운데 나왔다.

저소득층과 중간 소득층 가계가 (경제적으로) 감당할 수 있는 능력 측면에서 일정한 제약에 직면해 있다는 증거가 많지만, 미국의 부유층은 주식 시장 호황의 혜택을 누리고 있다는 지적이다. 윌리엄스 총재는 "소비자 신뢰가 흔들릴 수 있으며, 현재의 소비 증가세도 생각보다 견고하지 않을 수 있다"고 지적했다.

윌리엄스 총재는 이런 빈부 격차를 고려해 금리인하 여부를 결정할 의사도 내비쳤다. 그는 미국 가계의 이같은 '분리된' 행태가 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 달 금리인하 여부를 결정하는 요인이 될 수 있음을 시사했다.

그는 댈러스 연준의 로리 로건 총재가 제기한 '기준금리를 초단기 자금조달 시장(레포 시장)에 연동해 실제 시장금리 변동을 더 신속히 반영하자'는 제안에 반대 입장을 분명히 했다. 윌리엄스 총재는 "여러 차례 논의 끝에 연방기금금리를 정책금리로 유지하기로 한 결정은 여전히 유효하다"고 강조했다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재. 로이터 연합뉴스 원본보기 아이콘

이어 "빈부격차 심화와 고금리 부담이 경기 둔화를 초래할 수 있다"며 "정책당국은 물가 안정뿐 아니라 포용적 성장을 함께 고려해야 한다"고 했다.

연준은 다음 달 9~10일 올해 마지막으로 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열고 금리를 결정한다. 연준은 지난 9월에 이어 지난달 29일 기준금리를 0.25%포인트씩 2회 연속 인하했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>