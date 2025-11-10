본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

'세 번째 IPO 도전' 케이뱅크, 상장예심 청구

오규민기자

입력2025.11.10 17:48

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내년 상반기 상장 목표

케이뱅크가 세 번째 IPO(기업공개)에 도전한다.


케이뱅크는 한국거래소에 유가증권시장 상장을 위한 상장예비심사를 청구했다고 10일 밝혔다. 상장주관사는 NH투자증권과 삼성증권이다. 케이뱅크는 예심 통과 후 내년 상반기 유가증권시장 상장을 목표로 하고 있다.

케이뱅크는 2016년 1월 국내 1호 인터넷전문은행으로 설립돼 2017년 4월 영업을 시작했다. 올 상반기 말 기준 총자산은 29조5319억원, 자기자본은 2조1823억원이다. 2021년 첫 연간 흑자(225억원)를 달성한 뒤 2024년에는 역대 최대 당기순이익(1281억원)을 기록했다. 올 상반기 당기순이익은 842억 원, 2분기 당기순이익은 분기 기준 최대인 682억 원으로 성장 폭을 키웠다.


케이뱅크는 꾸준히 고객 및 외형 성장이 이어지고 있다고 설명했다. 지난달 기준 고객 수는 1500만명을 돌파했으며, 올 3분기 말 기준 수신 잔액은 전년 동기 대비 38.5% 증가한 30조4000억원, 여신 잔액은 10.3% 늘어난 17조9000억원을 기록했다. 올해 상반기 자기자본이익률(ROE)은 8.09%, 연체율은 0.59%로 수익성과 건전성 지표 모두 우수한 수준을 유지하고 있다.


케이뱅크 관계자는 "상장을 통해 영업 기반을 강화함으로써 SME 시장 진출 등 생산적 금융 확대, AI 전환(AI Powered Bank), 디지털자산 리더십 강화, 포용 금융 실천에 힘쓸 계획"이라며 "철저한 준비로 상장을 통해 올바른 기업가치를 인정받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

'세 번째 IPO 도전' 케이뱅크, 상장예심 청구
AD
원본보기 아이콘



오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

경찰, 캄보디아 한국인 실종 541건 접수…안전 여부 지속 확인 중

새로운 이슈 보기