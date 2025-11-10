본문 바로가기
목포시, 내년도 국비·특교세 확보 분주

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.10 18:17

시계아이콘00분 34초 소요
언론사 홈 구독
조석훈 권한대행, 행안부·기재부 방문

기재부 박창환 경제예산심의관(좌), 조석훈 권한대행(우). 목포시 제공

전남 목포시가 내년도 정부예산 반영과 하반기 특별교부세 확보를 위해 중앙부처를 직접 찾아 발로 뛰는 행정을 펼쳤다.


시는 지난 3일 조석훈 목포시장 권한대행(부시장)이 행정안전부 김민재 차관과 기획재정부 박창환 경제예산심의관을 차례로 만나 국고예산 반영과 특교세 지원을 요청했다고 밝혔다.

이 자리에서 목포시는 ▲목포 노후역사 개량 ▲목포항 종합발전계획 수립 ▲국립세월호 메모리얼 콤플렉스 조성 ▲국제 마른김 거래소 등급제 운영장비 지원 ▲목포권 기독교 근대역사관 건립 등 5개 주요 국고사업의 필요성과 추진 방향을 상세히 설명했다.


특히 내년도 정부예산안의 국회 심의가 진행 중인 상황에서 예산 실무 경험이 풍부한 박창환 심의관을 직접 만나 국비 증액 방안과 예산 반영 전략을 논의하는 등 실질적인 대응에 나섰다.


또한 ▲평화광장 공영주차타워 조성 ▲북항 공영차고지 조성 ▲국제축구센터 장애인 편의시설 개선 ▲장애인종합복지관 기능보강 ▲시민문화체육센터 대공연장 방화막 교체 등 지역 현안사업에 대한 행안부 특별교부세 지원도 건의했다.

시 관계자는 "재정 여건이 어려운 상황에서 시민이 체감할 수 있는 지역 현안사업 추진을 위해 정부의 지원이 절실하다"며 "앞으로도 중앙부처와 국회를 지속 방문해 국비와 특교세 확보에 총력을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

