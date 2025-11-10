본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

[포토] 올해도 이어진 사랑의 김장

조용준기자

입력2025.11.10 12:44

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 올해도 이어진 사랑의 김장
AD
원본보기 아이콘

함영주 하나금융지주 회장이 10일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 열린 '2025 모두하나데이 사랑의 김장 나눔' 행사에 참석, 김장을 하고 있다. 이날 하나금융 임직원들이 담근 김치는 지역사회에 기부될 예정이다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에도 수도권 번화가 뺨치는 가격, 왜?[부동산AtoZ] "울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

박지원, 尹 영치금 6.5억에 "세금도 없이 연봉 25억…뇌물 수사해야"

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기