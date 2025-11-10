우리나라 성인 3명 중 1명 '비만'…10년간 30.8% 증가

질병청, '2024 지역사회건강조사' 기반 심층분석

지역별 비만율, 전남·제주가 가장 높고 세종이 가장 낮아

암 발생 위험요인…식이조절·생활습관 관리 필수

우리나라 성인 3명 중 1명이 비만이며, 지역별로는 전남·제주의 비만율이 가장 높고 세종이 가장 낮은 것으로 나타났다.

질병관리청은 매년 17개 광역자치단체, 만 19세 이상 성인 약 23만명을 대상으로 실시하는 '지역사회건강조사' 자료를 기반으로 산출한 결과 이같이 나타났다고 10일 밝혔다. 본인이 인지하고 있는 체중과 신장을 바탕으로 한 체질량지수가 25 이상인 경우를 비만으로 분류한 결과다.

우선 우리나라 성인 비만율은 꾸준히 증가해 지난해에는 전체의 34.4%, 약 3명 중 1명이 비만인 것으로 나타났다. 10년 전 4명 중 1명(26.3%) 수준이었던 것과 비교할 때 자가보고 비만율이 약 30.8% 증가했다.

남성의 비만율은 41.4%로 여성 23.0%에 비해 약 1.8배 높았다. 남성의 경우 사회생활을 활발히 하는 30대(53.1%)와 40대(50.3%)가 비만율이 높아 약 2명 중 1명이 비만인 반면, 여성은 고령층인 60대(26.6%)와 70대(27.9%)에서 상대적으로 비만율이 높았다.

또 우리나라 전체 성인 인구 중 약 2명 중 1명(54.9%)은 주관적으로 자신이 비만하다고 답했다. 비만인 사람들 중에서 자신이 비만하다고 인식한 비율은 남성 77.8%, 여성 89.8%로 대부분은 스스로 인지하고 있는 것으로 나타났다. 비만이 아닌 사람들 중에서도 자신이 비만하다고 인식한 비율은 남성 13.0%, 여성 28.2%로 실제 체형과 인식 사이에 차이가 있었다.

특히 우리나라 전체 성인 인구 중 약 5명 중 3명(65%)은 체중을 줄이거나 유지하려 시도한 경험이 있었다. 비만인 사람 중 남성의 74.7%, 여성의 78.4%가 체중 조절을 시도했으며, 비만이 아닌 사람들 역시 남성의 42.0%, 여성의 64.6%가 체중 조절을 해 본 적 있다고 답했다.

지역별로 비만율이 가장 높은 시·도는 전남(36.8%)과 제주(36.8%)였으며, 가장 낮은 지역은 세종(29.1%)이었다. 최근 10년간 시·도별 비만율 추이를 분석한 결과, 전국 17개 모든 광역시도에서 비만율이 증가한 가운데 전남은 2015년 25.4%에서 2024년엔 36.8%로 가장 큰 증가 폭을 보였고, 울산과 충남이 그 뒤를 이었다. 반면 세종은 같은 기간 26.2%에서 29.1%로 증가하는 데 그쳐 가장 완만한 상승세를, 대전과 강원 또한 상대적으로 낮은 상승 폭을 기록했다.

비만은 심혈관질환, 제2형 당뇨병, 근골격계 질환을 유발할 뿐 아니라 대사, 호르몬, 면역 기능에도 영향을 미쳐 암 발생과 예후에 영향을 주는 것으로 알려져 있다. 윤영숙 인제대학교 가정의학과 교수는 "체중을 꾸준히 5~10% 정도 줄이고 유지하는 것만으로도 우리 몸에서 일어나는 대사와 호르몬 환경이 크게 개선된다"며 "혈당과 인슐린 저항성이 좋아지고 만성 염증 반응이 줄어드는 데다 여성의 경우 에스트로겐과 같은 호르몬 균형이 회복돼 암세포가 자라기 좋은 환경을 막는 데 중요한 역할을 한다"고 설명했다.

최근 들어 뛰어난 효과의 비만치료제들이 많이 개발되고 있지만 비만 환자가 단순히 비만치료제에만 의존해 식이조절과 운동을 병행하지 않고 체중을 감량한 경우 영양결핍, 근육량 감소, 골밀도 감소 및 대사 이상이 발생할 수 있다. 이 경우 비만치료제 투약을 중단했을 때 체중이 빠르게 원상 복귀되고, 체중감량 이전보다 대사 상태가 더 악화할 수 있다고 질병청은 지적했다.

임승관 질병청장은 "최근 비만 치료제 사용이 활발해지면서 체중 조절, 다이어트 등에 대한 국민적 관심이 높아지고 있다"며 "비만은 여러 만성질환의 선행질환이 되는 만큼 앞으로도 지역사회건강조사, 국민건강영양조사 등을 통해 만성질환 예방 및 관리 근거를 생산하고 비만 관련 인식에 대한 정확하고 신뢰성 있는 통계를 제공하겠다"고 말했다.





조인경 기자



