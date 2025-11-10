10일 정성호 법무부 장관이 과천 법무부 청사 출근길에 대장동 항소 포기와 관련한 입장을 밝히고 있다. 2025.11.10 윤동주 기자
구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…'거래절벽'... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]정성호 “대장동, 항소 신중히 판단하라 했다”
2025년 11월 10일(월)
10일 정성호 법무부 장관이 과천 법무부 청사 출근길에 대장동 항소 포기와 관련한 입장을 밝히고 있다. 2025.11.10 윤동주 기자
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"새벽부터 줄 섰는데 못 샀어요"…2030 여성들 '오픈런'에 난리난 고척
귀농하면 8000만원은 번다더니…'1만원→9만원' 널 뛰는 상추 경매가에 손에 쥔 건 月 90만원[날씨는 죄가없다]①
"여긴 안전할 줄 알았는데"…소매치기 폭증 '충격' 1위 지역
"라면 냄새도 안 느껴진다?"…의사들도 무서워한다는 신호
돌연 "관세 수입으로 모든 사람에게 1인당 291만원씩 배당"…대법 판결 앞두고 초조한 트럼프(종합)
2 귀농하면 8000만원은 번다더니…'1만원→9만원' 널 뛰는 상추 경매가에 손에 쥔 건 月 90만원[날씨는 죄가
"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'
대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"
박지원, 尹 영치금 6.5억에 "세금도 없이 연봉 25억…뇌물 수사해야"
커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과
"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발
‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다