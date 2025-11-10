본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[포토] 원/달러환율 1460선 아래로

조용준기자

입력2025.11.10 09:45

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 원/달러환율 1460선 아래로
AD
원본보기 아이콘

원/달러 환율은 1460선 아래로 떨어진 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 원/달러 환율, 코스피 등이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 1.30원(0.09%) 내린 1455.60원에 코스피는 장중 4000선을 회복했다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미 절반 "평균 931만원 손실" 역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

'불장' 이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박

낮술 즐기는 한국인 특히 조심…'이 나라'서 자칫하단 45만원 벌금 폭탄

정원 팠다가 600년 전 금화 '우수수'…영국 부부 9억 '잭팟'

세이브왕 출신이 뭐가 아쉬워서…NBA 이어 MLB도 도박 연루 파장

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기