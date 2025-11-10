[포토] 원/달러환율 1460선 아래로

원/달러 환율은 1460선 아래로 떨어진 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 원/달러 환율, 코스피 등이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 1.30원(0.09%) 내린 1455.60원에 코스피는 장중 4000선을 회복했다.







