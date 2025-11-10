본문 바로가기
원주시-한국도로공사, 남원주 나들목(IC) 진입부 차로 확장 추진

이종구기자

입력2025.11.10 07:45

시계아이콘00분 20초 소요
고속도로 진입 연결로 1차로→ 2차로로 증설

강원도 원주시는 올 연말까지 한국도로공사와 함께 중앙고속도로 남원주 나들목(IC) 진입부 차로 확장을 추진한다.

중앙고속도로 남원주 나들목(IC) 진입부 위치도. 원주시 제공

중앙고속도로 남원주 나들목(IC) 진입부 위치도. 원주시 제공

한국도로공사가 관리하는 남원주 나들목은 현재 진입 연결로가 1개 차로로 운영되고 있어, 출근 시간대나 주말에는 접근 도로인 북원로까지 정체가 발생해 많은 시민이 불편을 겪고 있다.


이에 원주시는 시민들의 지속적인 개선 요구를 반영해 한국도로공사에 진입로 확장을 요청했고, 한국도로공사는 사업비 8억 원을 투입해 나들목 진입 연결로를 1차로에서 2차로로 확대하기로 했다.

원강수 원주시장은 "주민들이 지속적으로 제기해 온 교통 불편 해소 요구를 적극 수용해 주신 한국도로공사에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 누구나 안전하고 편리하게 다닐 수 있는 교통 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
