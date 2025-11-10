본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'트럼프 연설 조작' 논란에 영국 BBC 수뇌부 사퇴

이승형기자

입력2025.11.10 06:14

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도널드 트럼프 미국 대통령의 연설을 조작해 방영했다는 의혹에 휘말린 영국 공영방송 BBC의 사장과 보도국장이 자리에서 물러났다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

BBC는 9일(현지시간) 팀 데이비 대표와 데버라 터너스 보도국장이 사퇴한다고 밝혔다.

데이비 대표는 성명에서 "BBC는 전반적으로 좋은 성과를 내고 있지만, 일부 실수가 있었기에 대표로서 궁극적인 책임을 져야 한다"고 했다. 터너스 국장도 현재 진행 중인 논란이 "BBC에 해를 입히는 단계에 도달했다"며 "책임은 내게 있다"고 밝혔다.


BBC는 지난해 10월 '트럼프: 두 번째 기회?' 특집 다큐멘터리에서 미 의회 폭동이 일어난 2021년 1월6일 트럼프 대통령의 연설을 의도적으로 편집했다는 의혹을 받고 있다. 트럼프 대통령의 연설 세 부분을 한 문장처럼 보이도록 짜깁기해 의회 폭동을 선동한 것처럼 보이게 했다는 것이다.


이에 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 BBC를 "100% 가짜뉴스", "좌파 선전 기계"라고 부르며 맹비난했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"라면 냄새도 안 느껴진다?"…의사들도 무서워한다는 신호 "라면 냄새도 안 느껴진다?"…의사들도 무서워한다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

美스타벅스 '굿즈' 품귀…매장 오픈런에 몸싸움까지

"관광객 울리는 소매치기, 유럽 아닌 '이곳'이 1위"

2주에 5000만원까지…이시영 둘째 출산 고급 산후조리원 '눈길'

"너무 똑똑하다" 감탄만 나와…1억으로 현실된 '꿈의 집'

김밥축제 이어 라면축제도 터졌다…주변 국밥집까지 '줄 서세요'

중국, 갈륨·게르마늄·안티몬·흑연 대미 수출통제 1년 유예

배성완 하나손보 대표 "대면·장기보험 성과 나타나…2027년부터 흑자 자신"

새로운 이슈 보기