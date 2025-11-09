이동환 시장, '농업·문화·건강' 아우르는 '시민 밀착 광폭 행보'

이동환 고양시장, 농업인 격려부터

마을 축제·나이트워크 완주까지 현장 소통

이동환 고양특례시장은 지난 8일 지역 농업인들을 격려하고 주민들과 함께하는 마을 축제 및 시민 걷기 행사에 잇따라 참석하며 현장 중심의 소통 행보를 이어갔다.

이동환 고양특례시장이 지난 8일 오전 농협대학교 축구장에서 열린 '제20회 농업인의 날 화합 한마당'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 지난 8일 오전 농협대학교 축구장에서 열린 '제20회 농업인의 날 화합 한마당'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

농업인 노고 격려, '고양시 농업인대상' 시상

이 시장은 이날 오전 농협대학교 축구장에서 열린 '제20회 농업인의 날 화합 한마당'에 참석해 지역 농업 발전에 헌신한 농업인들에게 깊은 감사를 표했다.

이동환 시장은 "지역 농업 육성과 발전에 공헌해 온 농업인들의 노고에 진심으로 감사드린다"며 농업인들을 격려하고, 한 해 동안 뛰어난 성과를 보인 농업인에게 '고양시 농업인대상'을 직접 시상하며 의미를 더했다.

이동환 고양특례시장이 지난 8일 '제11회 탄현1동 숯향기 마을축제'와 '제4회 탄현2동 모여라 마을축제'에 잇달아 참석해 어린이와 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장이 지난 8일 '제11회 탄현1동 숯향기 마을축제'와 '제4회 탄현2동 모여라 마을축제'에 잇달아 참석해 주민들과 소통하고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

마을 축제 찾아 주민과 웃음꽃 피워

오후에는 시민들이 직접 기획하고 준비한 '제11회 탄현1동 숯향기 마을축제'와 '제4회 탄현2동 모여라 마을축제'에 잇달아 참석해 주민들과 소통했다.

이 시장은 "주민들의 힘으로 탄생한 마을축제가 성황리에 열리게 되어 기쁘다"며 "오늘 하루 웃음과 행복 가득한 시간을 보내시길 바란다"고 축하 메시지를 전했다. 이어 체험 부스 곳곳을 돌아다니며 주민 한 명 한 명과 반갑게 인사를 나누는 등 격의 없는 모습을 보였다.

이동환 고양특례시장이 지난 8일 저녁 일산호수공원에서 개최된 '2025 고양 호롱불 나이트워크'에 참여해 시민들과 가을밤의 정취를 만끽하고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장이 지난 8일 저녁 일산호수공원에서 개최된 '2025 고양 호롱불 나이트워크'에 참여해 시민들과 함께 LED 야간봉을 들고 걷고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

호수공원 5㎞ 완주, 시민과 함께 걷다

저녁에는 일산호수공원에서 개최된 '2025 고양 호롱불 나이트워크'에 참여해 시민들과 가을밤의 정취를 만끽했다.

이동환 시장은 어린이부터 성인까지 다양한 연령대의 고양시민들과 함께 LED 야간봉을 들고 노래하는 분수대에서 출발해 호수공원을 돌아오는 5㎞ 코스를 완주했다. 이번 나이트워크는 시민들이 함께 걸으며 소통하는 건강한 축제의 장이 되었다.

이동환 시장은 하루 동안 농업, 지역 사회, 시민 건강 등 다양한 분야의 현장을 직접 찾아 시민들과의 접점을 넓히며 '고양특례시민 중심'의 시정을 구현해 나가고 있음을 보여주었다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



