본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

케이뱅크, 안정적 서비스 위해 9일 새벽부터 일시 중단

권재희기자

입력2025.11.07 15:38

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9일 자정부터 약 10시간 동안 앱·웹 통한 금융거래 중단
교통카드 이용 및 체크카드 분실·보이스피싱 피해 신고는 중단없이 이용

케이뱅크, 안정적 서비스 위해 9일 새벽부터 일시 중단
AD
원본보기 아이콘


케이뱅크는 시스템 업데이트 작업을 위해 이달 9일 새벽 서비스를 일시 중단한다고 7일 밝혔다.


서비스가 중단되는 시간은 오는 9일 오전 0시부터 오전 10시까지 약 10시간이며, 이 시간 동안 케이뱅크 앱과 웹을 통한 금융거래가 모두 중단된다.

중단 대상은 ▲예·적금 및 대출의 신규 조회 ▲체크카드 국내/해외 결제 및 취소 ▲제휴 가상자산거래소 업비트 입출금 ▲자동화기기(CD/ATM) 입출금 ▲고객상담 및 고객센터를 통한 업무처리 ▲입출금 또는 카드 결제 알림 서비스 ▲타 금융기관을 이용한 케이뱅크 계좌 거래 및 조회 등이다.


단, 교통카드 기능 이용과 체크카드 분실신고, 보이스피싱 피해 신고는 고객센터를 통해 중단없이 이용할 수 있다.


케이뱅크는 고객이 꾸준히 늘어나는 상황에서 안정적인 서비스를 위해 시스템 업데이트를 결정했으며, 고객 불편을 최소화하기 위해 주말 심야에 작업을 진행한다. 중단시간은 작업에 따라 다소 변경될 수 있다.

케이뱅크는 여러 차례 사전 공지로 서비스 중단을 고객에게 미리 안내했다. 지난달 초 앱을 통해 서비스 중단을 사전에 공지했고, 이메일과 앱 푸시, LMS, 알림톡 등을 통해서도 서비스 중단 계획을 알렸다.


케이뱅크 관계자는 "더 나은 서비스 품질을 위해 주말 심야 시간을 활용해 시스템 업데이트를 진행한다"며 "대출 상환, 부동산 거래대금, 가상자산 거래, 결제 대금 등 중요한 자금 이체는 중단 시간을 피해 미리 처리해 주시기 바란다"고 당부했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '국민 간식' 붕어빵 노점 "이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

베이글 열풍 '런베뮤'…이미지에 살고 이미지에 죽는다

"앱 따라가도 없어요" 붕어빵 노점 무슨일이....

무심코 올린 사진 때문에…컵에 비친 '실루엣'에 아이돌 연습생 퇴출

웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

최휘영 장관 "종묘 가치 훼손하는 서울시 세운상가 재개발 반드시 막겠다"

새로운 이슈 보기