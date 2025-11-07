청도군, '2025 어르신 어울림 한마당 큰잔치' 개최

제 29회 노인의날 맞아 공경 문화 확산 기대

김하수 군수 "어르신이 행복하면 청도도 행복"

청도군(군수 김하수)은 7일 국민체육센터 실내체육관에서 제29회 노인의 날 기념 '2025 어르신 어울림 한마당 큰잔치'를성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 김하수 청도군수, 박성곤 부의장, 대한노인회 청도군지회 백수환 회장, 각 경로당 회장 및 총무, 노인회 임원, 유공 어르신, 각계 내빈 등 800여 명이 참석해 청도의 어르신들을 향한 존경과 감사의 마음을 함께 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.

행사는 '페도라 솔리스트 앙상블'의 식전공연으로 막을 올렸으며, 청아한 목소리가 체육관을 가득 채우며 어르신들의 얼굴에는 환한 미소가 번졌다.

이어 열린 1부 기념식에서는 개식 선언으로 ▲내빈소개 ▲국민의례 ▲노인강령 낭독이 진행됐다.

또한 지역사회 발전에 헌신해 온 어르신들께 대한노인회 중앙회장상, 도연합회장상, 군지회장상, 군수표창 등 총 38명의 유공자 표창이 수여됐으며, 어르신들의 노인복지활성화를 위해 노인복지기금 기탁식도 진행됐다.

이어 김하수 청도군수를 비롯해 주요 인사들이 잇따라 축사를 전하며 어르신들의 건강과 행복을 기원했다.

2부에서는 축하공연이 이어지며 세대가 함께 어우러진 흥겨운 한마당이 펼쳐졌으며 어르신을 존경하고 함께하는 사회 분위기를 확산시키는 동시에, 세대 간 공감과 소통의 장으로 연출됐다.

김하수 청도군수는 "앞으로도 어르신들이 존중받고, 건강하고 품위 있는 노후를 누릴 수 있도록 맞춤형 복지정책과 돌봄서비스를 지속적으로 확충해 나가겠으며, 세대가 함께 어우러져 웃음과 배려가 넘치는 따뜻한 청도를 만드는 것이 우리 모두의 사명이다"며 "이번 행사를 통해 '어르신이 행복하면 청도도 행복하다'는 공경의 문화가 지역사회 전반으로 확산되길 기대한다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



