한림대, '2학기 Hi FIVE 경진대회' 성료…간호학과 2팀 최우수상 수상

한림대 교육혁신센터, 2025학년도 2학기 'Hi FIVE 경진대회' 개최

한림대학교(총장 최양희) 교육혁신센터는 지난 4일 사회경영2관 13602호에서 '2025학년도 2학기 Hi FIVE 경진대회'를 개최했다.

'2025학년도 2학기 Hi FIVE 경진대회' 기념촬영. 한림대학교 제공

이번 행사는 2025학년도 2학기 동안 운영된 Hi FIVE 전공교육과정을 통해 향상된 학생들의 전공능력과 학습 성과, 향후 활용 계획을 공유하고 확산하기 위한 목적으로 마련됐다.

이번 경진대회에는 1차 서면심사를 거쳐 본선에 진출한 총 2팀(20명)이 참가했으며, 심사위원들의 평가를 통해 최우수상(2팀)이 최종 선정됐다.

최우수상은 '안전 히어로 되기 프로젝트-CPR, 하임리히 응급처치 교육'을 주제로 발표한 간호학과 강진진 외 3명(팀), '보건교육 프로그램 디자인으로 전공역량을 키우다'를 주제로 발표한 간호학과 강서연 외 3명(팀)에게 돌아갔다.

한승백 교무부처장은 "Hi FIVE 경진대회는 학생들이 전공 학습의 과정을 성찰하고 진로와 연계해 나가는 의미 있는 자리"라며 "앞으로도 학생 중심 교육의 가치를 확산할 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

또한 간진숙 교육혁신센터장은 "Hi FIVE는 전공교육의 질적 성장을 이끄는 핵심 프로그램으로, 학생 주도적 학습문화를 정착시키는 데 중요한 역할을 하고 있다"며 "이번 대회를 통해 학생들의 실천적 성장 사례가 대학 전반으로 확산하길 기대한다"고 밝혔다.

한편, 한림대학교 교육혁신센터는 Hi FIVE 경진대회를 비롯하여 전공역량 진단 체계 구축, 교육과정 설계 지원, 성과 기반의 역량 인증 제도 운영 등 학습자 중심의 다양한 프로그램을 통해 학생들이 자기주도적으로 전공 역량을 탐색하고 심화할 수 있는 교육 환경을 조성하고 있으며, 앞으로도 학습과 진로의 유기적 연계를 촉진하고, 역량 기반 고등교육의 정착을 위한 혁신적 교육 생태계 구축에 지속적으로 힘쓸 계획이다.





춘천=이종구 기자



