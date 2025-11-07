박윤주 외교부 1차관(오른쪽)과 후나코시 다케히로 일본 외무성 사무차관이 7일 서울 종로구 외교부청사에서 열린 한-일 차관전략대화에서 자리로 이동 하고 있다.
[포토] 자리로 향하는 한-일 차관
2025년 11월 07일(금)
박윤주 외교부 1차관(오른쪽)과 후나코시 다케히로 일본 외무성 사무차관이 7일 서울 종로구 외교부청사에서 열린 한-일 차관전략대화에서 자리로 이동 하고 있다.
