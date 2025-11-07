삼성중공업, 원유운반선 2척 2901억원 수주

수주 56억달러 달성

삼성중공업은 북미 지역 선주로부터 원유운반선 2척을 2901억원에 수주했다고 7일 밝혔다. 이 선박은 2029년 1월까지 순차적으로 선주사에 인도될 예정이다.

삼성중공업이 건조한 S-MAX 원유운반선. 삼성중공업 AD 원본보기 아이콘

이번 계약으로 삼성중공업은 총 56억달러(약 8조1334억원)를 수주하게 됐다. 삼성중공업 관계자는 "56억달러 수주 중 상선은 48억달러로 연내 목표 58억달러의 83%를 달성하고 있으며, 해양 부문은 8억달러 규모의 해양생산설비 예비작업 수주에 이어 최근 미국 델핀(Delfin)으로부터 수주의향서(LOA)를 받아 목표 달성은 무난할 것으로 예상된다"고 설명했다.

선종 별로는 액화천연가스(LNG)운반선 7척, 셔틀탱커 9척, 컨테이너선 2척, 에탄운반선 2척, 원유운반선 11척, 해양생산설비(1기) 예비작업계약 등 총 32척이다.

현재까지 수주잔고는 269억달러, 125척이다.

삼성중공업 관계자는 "원유 운반선은 노후선 교체수요가 지속될 것으로 예상된다"며 "국내외 조선소와의 협력을 통한 유연한 생산 체계 구축으로 시장환경에 적극적으로 대응해 나갈 것"이라고 말했다.





심성아 기자



