동두천시, 미취업 청년 어학·자격시험 응시료 최대 30만원 지원

동두천시, 12월 4일까지 추가 모집

경기청년 역량강화 기회지원 사업 대상자

경기 동두천시(시장 박형덕)는 미취업 청년의 취업활동을 지원하기 위해 어학 및 자격시험 응시료를 최대 30만원까지 지원하는 '경기청년 역량강화 기회지원 사업' 대상자를 오는 12월 4일까지 추가 모집한다고 7일 밝혔다.

동두천시청 전경. 동두천시 제공

해당 사업은 개인당 30만원 한도 내에서 신청할 수 있으며, 지난해 지원 이력이나 시험·수강 횟수에 대한 제한 없이 신청 가능하다.

신청 대상은 신청일 기준 동두천시에 거주하고, 지원 연도 기준 청년 연령(1985~2006년생)에 해당하는 미취업 청년이다. 사업 신청 시점의 취업 여부는 관계없으며, 시험 응시 당시 미취업 상태여야 한다. 또한 1년 미만 단기 근로자는 미취업자로 간주되어 지원받을 수 있다.

지원 가능한 시험 분야는 ▲어학시험 19종 ▲한국사능력검정시험 ▲국가기술자격 540종 ▲국가전문자격 347종 ▲국가공인 민간자격 97종 등 총 1004종이다. 단, 국가전문자격 중 자동차운전면허는 1종 특수면허만 지원 대상에 포함된다.

다만, '국민취업지원제도', '경기여성취업지원금' 등 중앙정부 또는 타 지자체 유사 지원사업 참여 시 중복 지원이 불가하므로 유의해야 한다. 고용노동부 '청년 국가기술자격시험 응시료 지원' 참여자의 경우 본인 부담분에 한해 지원 가능하다.

신청은 경기도일자리재단 통합접수 시스템 '잡아바 어플라이'를 통해 온라인으로 접수할 수 있다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



