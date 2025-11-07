본문 바로가기
부산시교육청, 직업계고 맞춤형 컨설팅으로 취업역량 강화 나선다

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.07 10:46

언론사 홈 구독
11월 한 달간 38개교 대상… NCS 기반 교육·현장실습 등 중점 점검

부산시교육청(교육감 김석준)은 11월 한 달간 '직업계고 지원사업 컨설팅'을 실시한다.


이 컨설팅은 부산지역 직업계고의 맞춤형 지원을 통해 학생 취업역량을 강화하고 취업률을 높이기 위한 것이다.

이번 컨설팅 대상은 ▲마이스터고 4교 ▲특성화고 32교 ▲고등기술학교 1교 ▲산업학교 1교 등 총 38개교다.


중점 점검 분야는 국가직무능력표준(NCS) 기반 교육과정, 직업계고 학점제, 현장실습 운영, 실험·실습 기자재 운영과 안전보건관리 등이다.


상업계열(16교)은 학교로 직접 찾아가는 현장형 컨설팅을 통해 학교별 추진 현황과 애로사항을 청취하고, 학교 맞춤형 지원방안을 모색한다.

교육청 담당자와 직업계고 관리자, 담당교사 등으로 구성된 전문가 그룹이 현장을 방문해 실험·실습 기자재 운영 상황을 점검하고 산업 현장에 부합하는 교육 운영을 지원한다.


시교육청은 이번 컨설팅을 통해 ▲학교별 자율운영 역량 강화 ▲사업 운영 효율성 제고 ▲실험·실습 환경과 안전관리 체계 구축 ▲학습 중심 현장실습 정착 등을 추진할 계획이다.


또 지역산업 수요에 맞는 인재양성 기반을 공고히 하고, 취업률 제고를 통한 직업계고 경쟁력 강화에도 박차를 가할 방침이다.


김석준 교육감은 "직업계고 지원사업 컨설팅을 통해 학교별 맞춤형 지원을 강화할 것"이라며 "현장 맞춤형 인재 양성을 위한 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr


