장성서 화물차끼리 충돌…2명 사상

전남 장성에서 화물차끼리 충돌해 50대 여성이 숨지고 20대 남성이 중상을 입었다. 전남 장성소방서 제공. AD 원본보기 아이콘

전남 장성에서 화물차끼리 충돌로 50대 여성이 숨지고 20대 남성이 중상을 입었다.

7일 장성경찰서에 따르면 전날 오후 6시 28분께 장성군 서삼면 한 물류센터 인근 사거리에서 20대 남성 A씨가 몰던 1t 화물차와 B(50대·남)씨가 운전하던 4t 화물차가 부딪쳤다.

이 사고로 1t 화물차에 타고 있던 A씨의 직장동료(50대·여)가 사망했다. A씨는 중태에 빠져 치료 중이다. 4t 화물차 운전자 B씨는 생명에 지장이 없다.

경찰은 4t 화물차가 신호를 위반해 사고가 난 정황을 토대로 B씨를 교통사고처리특례법 위반 등 혐의로 입건할 방침이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>