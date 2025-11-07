본문 바로가기
사회
경과원, 파주 임차 이전 속도 낸다…운정 주변 입지 조건 종합 검토

이종구기자

입력2025.11.07 09:20

경과원, 파주 이전 후보지 현장 방문
연내 임차 이전 실행계획 수립 예정

경기도경제과학진흥원(이하 '경과원')은 지난 6일 파주시 일대를 방문해 경과원 파주 이전을 위한 후보지를 살펴보고 구체적인 이전 가능성을 검토했다.

파주시청 전경. 파주시 제공

파주시청 전경. 파주시 제공

이번 방문은 김현곤 경기도경제과학진흥원장이 직접 운정 주변 현장을 찾아 '이전 방안'을 논의한 자리로, 현장에서 파주시 관계자 등이 참석해 임차 후보지를 둘러보며 건물 규모와 시설 현황, 교통 접근성, 주변 산업 기반 시설 등 입지 여건을 종합적으로 확인하고 이전 방향을 논의했다.


경과원은 이번 현장 방문을 계기로 파주 이전이 구체화될 것으로 기대하며, 파주시와의 긴밀한 협력을 통해 연내 임차 이전을 위한 실행계획을 수립할 예정이다.

파주시 관계자는 "경과원의 파주 이전은 경기북부 균형발전과 자족도시 기반 강화를 위한 중요한 계기"라며 "경과원이 안정적으로 이전하여 지역 산업 발전의 기반을 강화할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.


한편, 파주시는 경기북부 대개조 프로젝트를 선도하는 도시로서 경과원 이전의 필요성을 지속적으로 건의해 왔으며, 이번 현장 방문을 계기로 이전 논의가 실질적인 단계로 접어들 것으로 기대하고 있다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

