에세이 '기분이 태도가 되지 않게', 헬로키티 에디션 출간

이성민기자

입력2025.11.07 09:18

"헬로키티의 따뜻한 존재감 입혀"
서점별 한정 굿즈 제공…12일 공식 출간

웅진씽크빅이 글로벌 캐릭터 기업 산리오와 손잡고 심리 에세이 베스트셀러 '기분이 태도가 되지 않게'의 헬로키티 에디션을 출간한다고 7일 밝혔다.

에세이 '기분이 태도가 되지 않게', 헬로키티 에디션 출간
이번 에디션은 2020년 '올해의 책'으로 선정된 '기분이 태도가 되지 않게'에 전 세계적으로 사랑받는 캐릭터 헬로키티의 따뜻한 존재감을 입혀 재탄생한 특별판이다. 헬로키티 아트워크를 적용한 양면 표지로 제작돼 취향에 따라 원하는 표지를 선택할 수 있으며 다양한 일러스트레이션도 30컷 이상 수록됐다.


출시를 기념해 책 구매 시 주요 서점마다 차별화된 헬로키티 굿즈를 제공한다. 교보문고에서는 패브릭 북커버를, 예스24와 알라딘은 각각 PVC 노트와 10종의 포토카드 세트를 한정 수량으로 증정한다.

지난달 27일 예약 판매를 시작한 '기분이 태도가 되지 않게' 헬로키티 에디션은 오는 12일 정식 출간한다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
