"로또 당첨번호 알려드려요" 9000명 속여 128억 빼돌린 일당

조직원 53명 추가 기소…폭력조직·사기단 연계

로또 당첨 번호를 미끼로 수백억 원을 챙긴 일당이 추가로 재판에 넘겨졌다. 이들은 '유료 회원만 당첨 번호를 알려준다'며 9000명이 넘는 피해자를 끌어모아 128억원을 가로챈 것으로 드러났다.

인천지검 형사2부(박종선 부장검사)는 6일 사기와 범죄단체가입·활동 혐의로 팀장급 관리자 A씨(32) 등 조직원 53명을 불구속기소 했다고 밝혔다.

검찰에 따르면 A씨 일당은 인천지역에서 2021년 5월부터 2023년 10월까지 총책 B씨(41)가 운영한 '로또 당첨번호 예측 사이트' 2개를 통해 회원 모집을 벌였고 1만8428차례에 걸쳐 9000여명에게서 128억원을 받아 가로챈 혐의를 받는다.

앞서 총책 B씨는 400억원대 사기와 범죄단체조직 등 혐의로 구속기소 돼 1심에서 징역 12년과 추징금 105억원을 선고받은 바 있다.

검찰은 이 조직이 인천 중고차 매매 사기단과 인천지역 폭력조직원을 중심으로 꾸려진 점을 확인하고 개별 범행 기간과 가담 내역을 추가로 특정했다.

그 과정에서 경찰 수사 당시 단순 사기 혐의로 송치된 3명이 실제로는 팀장급 관리자였던 사실도 밝혀내 이들에게 범죄단체 가입·활동 혐의를 추가 적용했다.

검찰 관계자는 "앞으로도 조직적 사기 범행으로 인한 서민 다중 피해 사건을 근절하기 위해 경찰과 긴밀히 협력하고 직접 보완 수사를 통해 진실을 규명하겠다"고 밝혔다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



