정청래 "단계적 법정 정년 연장 국정 과제에 반영…노동자 위한 나라 만들기 협력"

민노총 찾아 정책간담회 열어

정청래 더불어민주당 대표는 6일 노동계와 만난 자리에서 법정 정년 연장 방침을 재확인했다. 전국민주노동조합총연맹(민주노총)을 방문한 자리에서 "법정 정년 65세를 단계적으로 연장하는 일 역시 이미 이재명 정부의 국정 과제에도 상당히 반영되어있는 만큼, 오늘 귀한 말씀 주시면 경청해서 조금이라도 도움 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

정 대표는 이날 민노총을 찾아 정책 간담회를 가졌다. 그는 "민주노총 조합원은 아니지만, 정신적 조합원이지 않을까 생각한다"며 "'진짜 노동자를 위한 나라'를 만들기 위해 협력할 것은 확실히 협력하면서, 지속적으로 지혜를 모아나가고, 미진한 것은 또 계속 그 목표에 도달하기 위해 노력했으면 좋겠다"고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 6일 민주노총에서 열린 정책간담회에서 인사말을 하고 있다. 오른쪽은 양경수 민주노총 위원장 연합뉴스

산업재해와 관련해 정 대표는 "이재명 대통령은 취임 직후부터 지금까지 산재 없는 노동 현장을 계속 강조하고, 국정의 주요목표로 지금 잡고 있다. 심지어 '산재 사망은 미필적 고의 살인'이라고 강하게 질타했다"고 소개하면서 "근로감독관 2000명 증원과 일터 지킴이 신설을 통해 산업재해를 예방하겠다는 정부의 계획도 신속한 도입을 할 수 있도록, 당에서 뒷받침할 생각"이라고 밝혔다.

이외에도 특수고용 플랫폼 노동자, 프리랜서 노동자 등과 관련해서도 "'일하는 모든 사람들의 일터 권리 보장을 위한 기본법 제정'과 '노동자 추정 제도 도입'은 이미 이재명 정부의 국정 과제로 채택되어 있기 때문에, 앞으로 잘 처리될 수 있도록 적극적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

초기업 교섭 활성화, 노동자의 작업중지권 확대, 교원 공무원의 정치기본권 보장 등도 강조했다.





