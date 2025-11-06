경찰, 강남서 캐나다인 숨지게 한 음주운전자 구속 송치

서울 강남에서 만취 운전을 하던 중 캐나다인을 들이받아 숨지게 한 30대가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

6일 서울 강남경찰서는 지난 3일 음주운전 및 특정범죄가중처벌법상 위험운전 치사 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 구속 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난달 25일 오후 9시 40분께 강남구 논현동 한 교차로에서 음주운전을 하다가 횡단보도를 건너던 보행자 2명을 들이받은 혐의를 받는다.

이 사고로 30대 캐나다인 남성은 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 끝내 숨졌고, 20대 한국인 여성은 중상을 입은 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨의 운전을 말리지 않은 30대 남성 동승자도 음주운전 방조 혐의로 불구속 송치할 예정이다.





