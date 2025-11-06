속초시, '인생사진 맛집' 공모전…MZ세대 감성으로 '색다른 속초' 찾는다

속초시, '2025 인생사진 맛집, 속초' 사진 공모전 개최

새로운 시각·색다른 속초…MZ 감성으로 재해석한 명소 발굴

총상금 700만원 규모…우수작은 시 공식 홍보 콘텐츠로 활용



강원도 속초시는 '2025 인생사진 맛집, 속초' 사진 공모전을 오는 27일까지 개최한다.

'2025 인생사진 맛집, 속초' 사진 공모전 포스터. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모전은 '색다른 속초'를 부제로, 기존 관광명소는 새롭게 해석하고 숨겨진 속초의 매력을 발굴하기 위해 기획됐다. 특히 MZ세대 감성에 맞춘 참신한 사진 콘텐츠를 통해 젊은 세대가 공감할 수 있는 '속초 여행의 새로운 얼굴'을 찾는 데 초점을 맞췄다.

공모 주제는 속초의 풍경뿐 아니라 시민과 관광객이 직접 체험하며 느낀 '속초의 순간'을 담은 사진이면 된다. 기존의 풍경 중심 사진에서 벗어나, SNS 감성의 새로운 명소를 중심으로 속초의 다양성을 보여주는 것이 이번 공모전의 목표다.

응모 자격은 제한이 없으며, 스마트폰·디지털카메라 등으로 촬영한 사진으로 최근 3년 이내(2022년 11월~2025년 11월 25일)에 촬영한 작품이면 된다. 출품은 1인당 최대 5점까지 가능하고, 사진 규격은 3000픽셀·2MB 이상이어야 한다.

기본적인 색상 보정이나 자르기 외에 합성 또는 AI 활용 이미지는 심사 대상에서 제외된다.

접수는 네이버폼을 통한 온라인 방식으로 진행되며, 출품료는 무료다.

시상은 ▲최우수상 1명(200만원) ▲우수상 2명(각 50만원) ▲입선 20명(각 20만원)으로 총 23명을 선정해 총상금 700만원을 수여한다.

선정된 작품은 속초시 공식 누리집과 SNS를 비롯해 향후 홍보인쇄물 및 전자책(E-Book) 등 다양한 콘텐츠에 활용될 예정이다.

이병선 속초시장은 "이번 사진 공모전은 새롭게 발견된 속초의 매력을 널리 알릴 기회"라며 "속초해수욕장과 관광수산시장 등 일부 관광지에 집중된 방문 흐름을 분산시켜, 속초 전역이 하나의 관광지로 거듭나는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>