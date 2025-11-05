광주 시민사회, 장동혁 5·18 참배 계획에 “사죄부터”

광주 시민사회가 국민의힘 장동혁 대표의 국립 5·18민주묘지 참배 계획에 반발했다.

광주지역 81개 시민사회단체는 5일 공동성명을 내고 "5·18을 폄훼하고 내란을 옹호한 장동혁 대표는 사죄하라"고 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표가 지난달 22일 국회에서 열린 부동산 정책 정상화 특별위원회 첫 회의에서 발언하고 있다.

이들은 "장 대표의 호남 방문 목표가 국민통합 의지를 강조하기 위한 것이라지만, 지금까지 보여준 발언과 행보는 극단적 이념에 치우친 국민 분열의 정치 자체"라며 "호남의 민심을 정치적으로 이용하려는 위선적 행보"라고 비판했다.

단체들은 "장 대표는 과거 전두환의 사자명예훼손 재판에서 부장판사로서 전씨의 불출석을 허가하며 사실상 재판을 지연시켰고, 지난해 제22대 국회의원 선거 당시 북한 개입 가능성을 언급한 도태우 예비후보의 공천을 옹호함으로써 5·18 왜곡에 동조했다"고 지적했다.

또 "윤석열 탄핵을 기각해야 한다며 내란을 옹호하는 발언을 이어 온 인물이 군사독재정권의 계엄에 희생된 오월 영령을 참배하는 것은 정치 쇼"라고 했다.

장 대표는 오는 6일 광주를 방문해 국립 5·18민주묘지를 참배하고 복합쇼핑몰 부지와 AI 데이터센터를 찾을 예정이다.





