◆국장급 인사발령
▶행정운영단장 강대금
▶교육문화교류단장 신은향
서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]국립중앙박물관
2025년 11월 05일(수)
◆국장급 인사발령
▶행정운영단장 강대금
▶교육문화교류단장 신은향
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
8천원 순대 시켰는데 1만원 달라 '깜짝'…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"
"정말 싫다" 혹평 이어지더니…스타벅스, 결국 통큰 결단 내렸다
주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래
"온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 식자재마트[Why&Next]
"마트서 산 파스타 먹고 6명 사망"…식중독 확산 우려에 난리난 美
"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'
"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"
하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"
"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'
"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"
김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"