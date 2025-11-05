본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

오산시, 시민이 뽑은 '오산 맛집' 10곳 선정

정두환기자

입력2025.11.05 14:06

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 오산시는 시민 참여형 맛집 발굴 프로젝트 '오산 그집가봤오?'가 선정한 '2025 오산 맛집' 10곳을 5일 공개했다.


이번에 선정된 맛집은 ▲향연177 ▲육미락 ▲칠공주족발 ▲광주곱창 ▲제주돌담집 ▲한돈고집 ▲다정면가 ▲오리향 ▲한우생각 ▲또바기동태탕 등이다.

오산시, 시민이 뽑은 '오산 맛집' 10곳 선정
AD
원본보기 아이콘

선정된 업소는 시민투표와 맛·위생평가 등의 절차를 거쳤다. 시는 지난 3월 업소들의 신청을 받은 후 이를 대상으로 세 차례에 걸친 온라인 시민투표를 진행했다. 투표에는 총 8300여 명의 시민이 참여했다.

시는 이와 별도로 9월 한 달 동안 다양한 연령대로 구성된 시민평가위원 6명과 소비자식품위생감시원 2명이 직접 업소를 방문해 맛·위생·접객 태도 등에 대한 종합 평가도 실시했다.



이권재 오산시장은 "시민들이 직접 선택한 맛집이 오산의 음식 문화를 풍성하게 채워갈 것"이라며 "외식업 활성화와 시민이 즐길 수 있는 도시 분위기를 꾸준히 만들어가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

새로운 이슈 보기