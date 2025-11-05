中 10월 서비스업 소폭 둔화…시장 전망치 부합

"고용 축소 및 수익성 악화 여전해"

중국의 10월 서비스업 활동이 소폭 둔화세를 보이며 시장 전망치에 부합했다.

지난달 1일(현지시간) 중국 베이징에서 국경절을 맞아 관광객들이 인력거를 타고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중국 민간 조사기관 루이팅거우와 S&P글로벌이 4일(현지시간) 발표한 중국의 10월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 52.6으로 9월(52.9) 대비 0.3포인트 하락했다. 기업 구매 담당자 대상 조사를 바탕으로 작성되는 PMI는 관련 분야 경기 동향을 보여주는 지표다. 기준선인 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 위축 국면을 의미한다.

루이팅거우 지수는 중국 금융정보 제공업체 차이신이 S&P글로벌과 발표해 '차이신 PMI'로 불리던 것으로, 국가통계국이 발표하는 PMI보다 민간·수출지향 기업과 중소기업의 경기 동향을 비교적 더 잘 반영하는 것으로 평가된다.

이날 발표된 루이팅거우 서비스업 PMI는 블룸버그통신이 조사한 시장 전망치 중간값(52.5)에 부합하는 수준이다. 이는 경기 둔화에도 지난달 긴 연휴에 가계의 소비와 여행이 증가한 영향으로 풀이된다. 야오위 루이팅거우 창업자는 "지속적인 고용 축소와 수익성 악화는 여전히 서비스업 부분이 직면한 주요 걸림돌"이라고 밝혔다.

중국 정부는 향후 5개년 경제계획(2026~2030년)에서 제조업과 기술 자립을 우선시한다고 발표하면서 소비 진작도 언급한 바 있다. 장기화한 부동산 침체와 부진한 내수, 무역 불확실성 등으로 중국에서는 경기부양책 확대의 필요성이 계속해서 제기되고 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>