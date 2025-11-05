본문 바로가기
일반

엄윤순 위원장 "강원 도내 지하수 수질 부적합률 23.2%"

이종구기자

입력2025.11.05 15:00

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도의회 농수위, 보건환경연구원 행정사무감사서 지적
"신속 정확한 검사 음용 가능한 안전한 물 공급 최선 다해야"

강원 도내 18개 시·군별 지하수 수질검사 결과, 올해 9월 말 기준 부적합률이 20%를 상회하는 것으로 나타났다.


도의회 엄윤순 농림수산위원장이 강원자치도로부터 제출받은 '2025년 행정사무감사용 도내 지하수 및 마을상수도 등 관리 현황' 자료에 따르면, 강원자치도 보건환경연구원이 실시한 도내 18개 시·군별 지하수 수질 검사 건수(855건) 대비 부적합 판정 건수는 198건(23.2%)으로 조사됐다.

시·군별 부적합률을 살펴보면, 철원군이 47.3%(26건)로 가장 높았으며, 이어 홍천군46.7%(14건), 인제군 40%(12건), 영월군 36.4%(4건) 등의 순이었다.


또한 같은 기간 시·군별 마을상수도 및 소규모 급수시설 수질 검사 결과, 전체 시설 1056개소 중 검사 건수(100건) 대비 부적합 건수는 7건(7%)에 달했다. 시·군별로는 철원에서 6건, 동해에서 1건 발생했다.


엄윤순 위원장은 "수질 부적합 지하수시설에 대해선 수도시설 보급과 이용 권장에 만전을 기해야할 것"이라면서 "특히, 신속 정확한 검사를 토대로 마을상수도 및 급수시설의 안전한 먹는 물 공급에 최선을 다해달라"고 당부했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
