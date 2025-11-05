본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

속초시, 두 번째 수소충전소 신축 순조…동해안 수소경제 중심 도약

이종구기자

입력2025.11.05 13:27

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

속초시, 2026년 3월 운영 목표 '순항'
이병선 속초시장, 현장 찾아 공정·안전 점검

강원도 속초시 관내 두 번째 수소충전소가 될 '속초종합경기장 수소충전소'의 공정이 원활히 진행되는 가운데 이병선 속초시장이 5일 건설 현장을 직접 찾아 사업 추진 상황을 점검하고 철저한 안전관리를 당부했다.

이병선 속초시장이 5일 속초종합경기장 수소충전소 신축 건설 현장을 직접 찾아 사업 추진 상황을 점검하고 철저한 안전관리를 당부하고 있다. 속초시 제공

이병선 속초시장이 5일 속초종합경기장 수소충전소 신축 건설 현장을 직접 찾아 사업 추진 상황을 점검하고 철저한 안전관리를 당부하고 있다. 속초시 제공

AD
원본보기 아이콘

속초종합경기장 수소충전소 설치사업은 승용차와 버스를 모두 충전할 수 있는 특수형 수소충전소 1개소를 구축하는 사업으로, 2024년 8월부터 2026년 3월까지 20개월간 추진된다. 완공 시 시간당 승용차는 12~18대, 버스는 4대까지 충전이 가능하다.


총사업비 68억원(국비 42억원, 도비 9억원, 시비 17억원)이 투입되며, 강원테크노파크가 구축을, 속초시시설관리공단이 운영을 맡는다.

시는 지난 3월 수소충전설비 납품사와 계약을 완료하고 공종별 시공업체를 선정했다.


8월에는 건축허가를 받았으며, 이어 10월에는 한국가스안전공사 기술 검토 및 고압가스 제조·판매 허가를 받는 등 주요 절차를 차질 없이 진행해 왔다.


속초시는 2026년 2월까지 충전설비 설치와 건축공사를 완료하고, 한국가스안전공사의 완성검사 및 시운전을 거쳐 2026년 3월 중 본격 운영에 들어갈 예정이다.

이병선 시장은 "탄소중립도시 실현을 위한 친환경 교통 인프라 구축에 속도를 내고 있다"며 "시민이 안심하고 이용할 수 있는 수소충전 환경을 조성해 속초가 동해안권 수소경제의 중심 도시로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

새로운 이슈 보기