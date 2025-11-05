영천시, '귀농귀촌 1번지'로 우뚝…전원생활체험학교 66기 교육생 18명 수료





영천시(시장 최기문)는 지난 2일 자양면 보현자연수련원에서 '전원생활체험학교' 66기 수료식을 개최했다고 5일 밝혔다.

전원생활체험학교 과정은 2005년부터 매년 2~3회씩 운영되고 있으며, 귀농·귀촌을 희망하는 도시민들에게 실질적인 길라잡이 역할을 하는 교육이다.

내용과 인적 네트워크 구성이 탄탄하다는 평가를 받아 매회 높은 호응을 얻고 있으며, 기수별 주말 1박 2일 일정으로 2주간 진행된다. 올해는 65기(6월 7~8일, 6월 14~15일), 66기(10월 25~26일, 11월 1~2일)를 운영했다.

교육 내용은 ▲농촌문화와 전원생활의 이해 ▲농지관리 및 농지전용 ▲전원주택과 조경 ▲음식과 건강 및 지역농가 현장견학 ▲향후 농정전망과 귀농·귀촌 정책 등으로, 귀농·귀촌을 준비하는 이들에게 필요한 내용을 중심으로 구성됐다.

창원에서 참가한 정모 씨(48)는 "올해 영천에서 1박 2일 귀농캠프에 참가하며 좋은 인상을 받아 추가로 교육을 신청했다"며, "교육을 받을수록 농업에 대한 목표가 분명해지는 것 같아 참가하길 잘했다는 생각이 든다"고 말했다.

최재열 농업기술센터 소장은 "이번 교육은 도시민에게 전원생활에 대한 사전 지식과 체험 기회를 제공해 농촌 인구 유입을 촉진하고, 동기를 부여해 농업에 대한 관심을 높이는 계기가 될 것"이라며, "영천시를 귀농·귀촌하기 좋은 매력적인 도시로 알리는 데에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.





