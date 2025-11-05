오세철 삼성물산 대표이사가 5일 서울 중구 순화동 재개발사업 공사현장에서 열린 '녹지생태도심 선도사업 서소문빌딩 재개발 착공식'에 참석해 환영사 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"여기 성지래" 애주가 '우르르' 몰려…식자재마트... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 환영사하는 오세철 삼성물산 대표이사
2025년 11월 05일(수)
오세철 삼성물산 대표이사가 5일 서울 중구 순화동 재개발사업 공사현장에서 열린 '녹지생태도심 선도사업 서소문빌딩 재개발 착공식'에 참석해 환영사 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"정말 싫다" 혹평 이어지더니…스타벅스, 결국 통큰 결단 내렸다
"4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 갔나 봤더니
죽음 부른 새벽 질주…‘마세라티 뺑소니’ 징역 7년6개월 확정
"온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 식자재마트[Why&Next]
"이상하게 질기고 냄새 지독하더라"…냉동해물모듬 속 '담배꽁초'에 경악
"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'
"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"
하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"
"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'
"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"
김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"