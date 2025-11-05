의정부 대표 먹거리 축제 '제18회 의정부 부대찌개 축제' 8일 개최

의정부도시공사는 오는 8일 의정부 부대찌개거리 일원에서 '제18회 의정부 부대찌개 축제'를 개최한다고 5일 밝혔다.

올해로 18회를 맞는 이번 축제는 의정부 대표 먹거리인 부대찌개의 브랜드가치를 높이고, 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 마련되었다.

축제 주요 프로그램으로는 ▲부대찌개 재료를 활용한 '제2회 요리경연대회' ▲부대찌개 거리 내 12개 업소가 참여하는 무료 시식회 ▲남녀노소가 함께 즐길 수 있는 체험·이벤트 프로그램 ▲지역 예술 단체의 문화 공연 등 풍성한 볼거리와 즐길 거리가 시민들을 맞이할 예정이다.

특히 올해는 부대찌개 재료를 활용한 이색 요리 시연과 지역화폐를 연계한 소비 촉진 이벤트도 함께 운영되어 방문객들의 참여와 흥미를 한층 더할 것으로 기대된다.

의정부도시공사 상권진흥센터에서는 "의정부 부대찌개는 오랜 세월 의정부를 대표하는 상징적인 음식으로 자리매김해왔다"며 "이번 축제를 통해 의정부 부대찌개의 명성을 전국적으로 알리고, 지역경제 활성화에도 실질적으로 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



