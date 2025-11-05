본문 바로가기
깨끗한나라, '몰티즈 앤 리트리버' 콜라보 생리대 출시

이서희기자

입력2025.11.05 08:50

파우치 키링·제로 생리대 구성

깨끗한나라는 캐릭터 '몰티즈 앤 리트리버'와 협업한 한정판 '순수한면' 생리대 세트를 CU에서 출시한다고 5일 밝혔다.

순수한면X몰티즈 앤 리트리버 CU 한정판 기획 세트 이미지. 깨끗한나라

몰티즈 앤 리트리버는 귀여운 몰티즈와 리트리버의 따뜻한 일상을 담은 캐릭터로, MZ세대(밀레니얼+Z세대) 사이에서 높은 팬덤을 형성하고 있다.


이번 기획 세트는 깨끗한나라의 생리대 브랜드인 '순수한면·몰티즈 파우치 키링'과 100% 자연순면 커버가 적용된 '순수한면 제로 생리대'로 구성됐다. 파우치는 휴대성이 뛰어나고 생리대 외에도 간단한 소지품을 담을 수 있는 키링 형태로 패션 아이템으로도 활용할 수 있다.

순수한면 제로 생리대는 볼록핏 입체 설계와 인체공학적 3D 코어 구조를 적용해 샘 걱정을 줄이고 편안한 착용감을 제공한다. 흡수력이 우수한 3D 홀 체커 패턴과 부드러운 자연순면 커버가 피부에 자극 없이 닿아 온종일 쾌적한 보송함을 유지한다. 되묻어남 현상이 기존 제품 대비 30% 이상 개선됐으며, 내추럴 코튼 인증·한국비건인증·독일 더마테스트 최고 등급을 모두 획득해 안전성과 품질을 입증했다.


깨끗한나라 관계자는 "이번 순수한면·몰티즈 한정판 기획 세트는 실용성과 감성, 두 가지 만족을 동시에 제공하는 제품"이라며 "앞으로도 젊은 고객과의 소통을 강화하고 즐겁고 편안한 일상을 위한 차별화된 상품 개발을 지속하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
