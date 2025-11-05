본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

한국 전통음악과 서양 전통음악 소개 '제11회 바로크 음악제' 공연

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.05 08:12

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대전시립연정국악원, 8일부터 12월 6일까지 풍성한 음악축제

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

한국의 전통음악과 서양의 전통음악을 소개하는 장이 마련된다.


대전시립연정국악원이 KBS대전방송총국, 대전예술기획과 공동으로 동서양 전통음악 소개하는 '2025 한국음악이 있는 세계의 바로크 '제11회 바로크 음악제' 공연을 연다.

이번 공연은 오는 8일부터 12월 6일까지 국악원 큰 마당과 작은 마당에서 열린다.


올해로 11회째를 맞는 바로크 음악제는 한국의 전통음악과 서양의 전통음악을 함께 소개하는 축제로, 고(古)음악을 복원하고 현대 악기가 아닌 그 시대의 원전 악기로 연주되는 소리를 관객들에게 선보이기 위해 시작됐다.


클래식 장르뿐만 아니라 한국의 고전음악, 동양의 음악, 그리고 세계 각국의 옛 음악을 함께 연구·복원하여 가장 전통적인 음악을 현대적인 감각으로 재해석하고 있다.

이번 음악제는 조성연(클래식) 음악감독을 중심으로 국악원의 특별공연과 다양한 프로그램으로 구성된다.


8일 오전 11시, 오후 3시 큰 마당 가족뮤지컬 '토장군을 찾아라' 한국의 전통 판소리 '수궁가'를 현대적으로 재해석한 창작 뮤지컬로, 풍자와 해학을 유쾌하게 풀어낸 가족 이야기 공연이다.


12월 6일 오후 5시 큰 마당 헨델 오라토리오 '메시아' 바로크 음악제의 화려한 피날레를 장식하는 무대로, 70년 전통의 목원대학교가 송년의 시기에 맞춰 준비했다.


인류의 고난과 구원, 그리고 영원한 희망을 노래하는 '메시아'가 200여 명의 연합 합창단과 오케스트라의 장엄한 하모니로 울려 퍼진다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 갔나 봤더니 "4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

젠슨황 덕분에 창업문의 폭주…"물 들어온다고 노 안젓는다"

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

애들이랑 챗GPT 계정 공유 못 하겠네… 성인용 '에로 모드' 켠다는 올트먼

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

'막차 패닉바잉' 진짜였네…30代 서울 아파트 매수 비중, 4년만에 최고

새로운 이슈 보기