본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

기업은행, 해군·해병대 간부 특화카드 '복' 출시

문채석기자

입력2025.11.04 11:05

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

군 복지 시설, 관사 관리비 등 반영

IBK 기업은행 은 3일 해군·해병대 간부 특화 카드 'BOC(Blue Ocean navy&marine Card·福)' 카드를 출시했다고 4일 밝혔다. 대상은 해군·해병대 장교, 부사관, 군무원이다.


IBK기업은행 해군·해병대 간부 특화카드 '복(福)'. 기업은행

IBK기업은행 해군·해병대 간부 특화카드 '복(福)'. 기업은행

AD
원본보기 아이콘

해군·해병대 복지시설과 군 관사 관리비 결제 시 3%, KTX·주유 7%, 통신비 10% 등 할인 서비스를 제공한다.

훈련 등으로 장기간 카드 이용이 어려운 군 간부를 위해 사전 등록 시 최장 3개월간 실적과 관계없이 할인해준다.


지역 상권 활성화를 위해 평택, 화성 등 해군·해병대 주요 주둔 지역 음식점과 국군의 날 등 기념일에는 추가 할인 혜택을 준다.


아울러 국군복지단 7만원 청구할인 등 바우처와 공항 라운지 서비스를 제공한다. 연회비는 국내 전용(BC) 9만9000원, 해외 겸용(VISA) 10만원이다. 월 통합 할인 한도는 최대 5만원이다.

기업은행 관계자는 "해군·해병대 간부에게 일상의 혜택을 제공하는 특화 카드"라며 "앞으로도 국가 방위를 위한 군의 노고에 보답하고 복지 증진을 위한 특화 상품 개발에 앞장서겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 시작, 승부사 거쳐 소통까지 60년 '부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

'창고형 약국' 난립…"가격 혁신이냐, 전문성 훼손이냐"

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기